(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: persiste hoje a influência lunar que aponta calma e ponderação nas suas decisões e no seu ânimo para encarar problema ligado a pessoa próxima. Interesses: no correr do dia você encontrará vantagens no trato com bancos ou financiamentos. Vida íntima: com íntimos, dia de surpresas.