(21 de abril a 20 de maio) - A semana: ao longo destes dias prevalecerá um quadro indicativo de bom entendimento. Isso o fará se envolver pessoas mais jovens nas suas relações sociais. Interesses materiais: dias de vantagens com as finanças. Solução de pendências no trabalho. Vida íntima: seja compreensivo e tolerante.