(21 de abril a 20 de maio) - Seu momento astral: para bem vivenciar seu dia se condicione de forma mais firme e autoconfiante na lida com os desafios do cotidiano. Interesses materiais: trato acertado com dinheiro em dia de habilidade e bom desempenho nas obrigações de trabalho. Vida íntima: atente às demandas íntimas.