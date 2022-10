(21 de abril a 20 de maio) - Seu momento astral: um quadro benéfico trará aura de equilíbrio e determinação com destaque para as relações pessoais e vida social. Interesses materiais: fim de semana positivo com benéfica avaliação dos seus atos. Mas, tenha cuidado com seus gastos. Vida Íntima: partilha de sentimentos.

