(21 de abril a 20 de maio) - Seu momento astral: com um aspecto forte e bastante positivo para seu signo hoje será exitosa a busca de conforto e melhora na lida do cotidiano. Interesses materiais: intuição acertada na tomada de decisões nas finanças. Mudança benéfica no trabalho. Vida íntima: determinação e confiança.