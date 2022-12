(21 de abril a 20 de maio) - Seu momento astral: a habilidade nas suas ações e boa posição para lidar com questões complicadas solucionarão demandas de família. Interesses materiais: em dia positivo por vantajosas decisões serão beneficiados seus ganhos no trabalho e nas finanças. Vida íntima: tensão no trato íntimo.