(21 de abril a 20 de maio) - Seu momento astral: sob a influência equilibrada do período a sua lida em família se mostrará prazerosa e compensadora. Intuição acertada. Interesses materiais: hoje pode ocorrer fato novo que irá ajudá-lo nos planos financeiros. Boa relação no trabalho. Vida íntima: harmonia com íntimos.