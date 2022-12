(21 de abril a 20 de maio) - Destaque: o Sol começa a regência pela sua 9ª casa do zodíaco dando início a um período de influências sobre as lições aprendidas com a vida, ideais, educação e os seus sonhos e visões. A semana: você agora se mostrará disposto a agir com maior otimismo nas situações desgastantes da rotina.