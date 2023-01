(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: o acerto nas suas decisões irá mudar o seu ânimo para se relacionar com amigos. No fim do período surgirão motivações otimistas. Interesses: há hoje uma aura de acerto nos assuntos financeiros e boa posição com os novos encargos de trabalho. Vida íntima: sentimentalismo exposto.

Janeiro 2023