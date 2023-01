(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: a Lua hoje fora de curso em boa parte do dia afetará o seu modo de agir nos desafios do cotidiano fazendo-o mais dependente nas relações sociais e de grupo. Interesses: selecione as prioridades com clareza e atente aos seus compromissos. Vida íntima: intuição que o beneficiará.

