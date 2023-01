(21 de abril a 20 de maio) - A semana: por posições benéficas em seu signo, embora de lento desdobramento, você vivenciará dias de afirmação com novos rumos e surpresa com questões legais, contratos e documentos. Interesses: novo rumo no trabalho e em suas finanças. Vida íntima: evite os impulsos, crítica ou censura.

