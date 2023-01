(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: momento de realização pessoal em fase que mostra boa posição para tratar de assuntos sociais e os que dependam do público. Interesses: defina os próprios objetivos com dinheiro e seu trato com documentos e papéis. Dia benéfico no trabalho. Vida íntima: evite exigências e rigor.

Janeiro 2023