(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: você hoje poderá levar avante seus planos mais arrojados e ousados na lida social e com proposta de atividades e viagens. Bom quadro em família. Interesses: o seu caráter seguro e firme será acentuado com atitudes prudentes no trabalho e com seu dinheiro. Vida íntima: harmonia.