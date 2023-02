(21 de abril a 20 de maio) - A semana: para estes dias prevalece um quadro de boa convivência que vai se acentuar em razão de suas atitudes nos assuntos sociais. Interesses: risco de problema com o trabalho, campo no qual você deve se mostrar cuidadoso. Benefício com as finanças. Vida íntima: romantismo e sensualidade.