(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: em situações inesperadas você deve se condicionar de forma otimista e autoconfiante especialmente com demandas e pedidos. Interesses: a regência do dia será positiva e vantajosa no que tratar de dinheiro e desempenho no trabalho. Vida íntima: ânimo mais conciliador com íntimos.