(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: o fim de semana lhe exigirá um comportamento tolerante e conciliador de forma a evitar novos problemas. Assim agindo poderá vivenciar este bom momento com a família. Interesses: você deve pensar ao agir e moderar as palavras no trato com as pessoas. Vida íntima: alegria contida.

Tags:

sábado