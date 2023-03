(21 de abril a 20 de maio) - A semana: período astral de importante desdobramento prático em seus assuntos sociais, com inesperada ajuda dos amigos. Harmonia na lida com a família. Interesses: viagens favorecidas e trato material bem posicionado. No trabalho, dias de reavaliação e novos planos. Vida íntima: equilíbrio.