(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: uma aura de valorização pessoal irá se acentuar no passar de um dia que promete bom retorno e novidade no seu contato com o público. Interesses: há agora vantagem por atitudes mais prudentes nas decisões de trabalho. Finanças bem postas. Vida íntima: relações íntimas valorizadas.