(21 de abril a 20 de maio) - A semana: período de positivas influências lhe trará uma aura de acerto para o planejamento dos seus próximos planos, viagens e a forma de ganhar a vida. Interesses: entendimento proveitoso envolverá o seu trabalho e o beneficiará também com as finanças. Vida íntima: surpresas com íntimos.