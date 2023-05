(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: com sua sensibilidade bastante ampliada você deve agir com cautela diante das pessoas sem levar em conta a avaliação de assunto do passado. Interesses: quadro que mostra ganho por fatos inesperados ou novas decisões com o trabalho. Vida íntima: inquietação com íntimos. Emoções.