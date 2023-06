(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: o fim de semana reflete a boa influência da Lua e mostra fácil entendimento com as pessoas que lhe são mais próximas. Isso lhe trará maior segurança e alegria. Interesses: o sábado mostra opções mais compensadoras no campo material. Vida íntima: forte aumento da sua auto-estima.

