(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: os aspectos para hoje mostram quadro benéfico que poderá lhe trazer surpresas por fatos inesperados com suas relações pessoais. Interesses: em dia de mudança, você deve agir com maior cautela nos gastos e evitar, se lhe for possível, os novos compromissos. Vida íntima: harmonia.