(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: a forte posição do momento mostra destacada sensibilidade a carrear a sua atenção em dia de habilidade na condução de seus atos em família. Interesses: procure atentar aos compromissos e tenha cuidado com novos gastos. Vida íntima: no campo afetivo, indicação de muita harmonia.

sábado