(21 de abril a 20 de maio) - Seu dia: momento astral que trará aura de favorecimento na lida com os assuntos complicados das relações com a família. Seja confiante e firme. Interesses: vantagem e ganhos com o seu trabalho e assunto do comércio. Mas, fique atento às novas transações e compromissos. Vida íntima: alegria.