(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: a influência lunar em seu signo na maior parte do dia mostra que emoções mais intensas afetarão os seus assuntos de família. Interesses: atente aos gastos e os faça com maior prudência. Você poderá exercitar seu senso prático e liderança no trabalho. Vida íntima: boas surpresas.