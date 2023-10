(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: aja agora de forma mais rigorosa e firme na lida com parentes evitando aborrecimentos e preocupações. Interesses: quadro promissor em dia positivo nas suas finanças com a estabilidade nos encargos no trabalho. Vida íntima: você terá momentos de reflexão e decisões na intimidade.