(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: este momento lhe trará acerto no julgamento e na solução de questões de família. Interesses: quadro propício às novas ações relacionadas ao trabalho, campo no qual você deverá superar obstáculo e oposição. Acerto com o próprio dinheiro. Vida íntima: seja afável, mas sem exagero.