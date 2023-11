(21 de abril a 20 de maio) - A semana: pela influência de aura positiva, seu comportamento será pautado pela segurança na sua forma de agir o que lhe dará elemento muito favorável. Interesses: dê-se a análise mais cuidadosa dos fatos ao aplicar o que pensa no trabalho e com dinheiro. Vida íntima: surpresa com íntimos.