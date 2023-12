(21 de abril a 20 de maio) - A semana: nestes dias, o seu empenho com a rotina e lida com o público trará novidades. Boa convivência doméstica. Interesses: no campo material a importância dos fatos estará ligada ao seu trabalho, dinheiro, prestígio e reputação. Vida íntima: momento que sugere mudança de humor e ânimo.