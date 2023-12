(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: um quadro benéfico fará com que você tome acertada decisão com maior segurança no campo pessoal. O dia mostra fácil entendimento com parente próximo. Interesses: quadro benéfico para tratar de dívidas e compromissos. Compensação com o trabalho. Vida íntima: momento de alegria.