(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: sua firmeza e senso prático lhe trarão satisfação e maior segurança em demandas do cotidiano. Interesses: são frágeis as indicações para um dia que pode lhe trazer inquietação com suas finanças apesar do bom aspecto para o trabalho, se o tiver. Vida íntima: forte sensibilidade.

sábado