(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: fim de semana propício para assuntos de arte e lazer, campo no qual podem se materializar novidades. Interesses: quadro de acerto com dinheiro e objetos de valor. Trabalho favorecido. Vida íntima: com íntimos, evite que palavras ditas de forma impensada sejam mal interpretadas.

Tags:

sábado