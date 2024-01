(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: a influência da Lua em seu signo lhe trará dia favorável com um quadro que destaca suas ações e decisões levando-o a valorizar a estabilidade. Interesses: nas finanças, novas opções de ganhos. Satisfação com as atitudes de pessoa muito próxima. Vida íntima: sentimentos expostos.