(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: o equilíbrio nas suas atitudes virá de boa posição para lidar com o público e assuntos sociais. Interesses: hoje se posicionam de forma preocupante a sua lida com assuntos financeiros e tudo que tem relação com os seus ganhos. Dia benéfico no trabalho. Vida íntima: insatisfação.

Tags:

Janeiro 2023