(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: você deve hoje conter tendência para agir sem pensar bem no efeito do que vier a decidir. Intuição e premonição. Interesses: um quadro bem equilibrado poderá ser vivido ao longo do dia. Sua convivência de trabalho será fator determinante para um bom ânimo. Vida íntima: harmonia.