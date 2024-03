(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: o destaque para este fim de semana revela influência de pessoa amiga sobre suas atividades rotineiras o que terá fortes efeitos futuros. Interesses: ganhos valorizados e acerto com investimento. Mudança importante ao longo do dia. Vida íntima: quadro de surpresas com os íntimos.

sábado