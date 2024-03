(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: quadro positivo em relação às atividades que exijam raciocínio nas suas iniciativas e no que depender de criatividade na rotina. Interesses: as influências que dominam o dia mostram vantagens nas finanças. Quadro estável para seu trabalho. Vida íntima: boa partilha com íntimos.