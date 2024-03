(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: você deve moderar rigor e exigência com maior tolerância nas diferenças de opinião no seu trato pessoal. Interesses: as suas finanças lhe trarão compensações. Pronto a importantes realizações no trabalho, você poderá se mostrar mais coerente e otimista. Vida íntima: bom momento.

