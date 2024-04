(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: ao longo do fim de semana e diante de problemas procure conciliar e não reaja de forma brusca com as pessoas. Interesses: você estará hoje sensível às críticas e avaliações depreciativas no ambiente de trabalho. Dia positivo nas finanças. Vida íntima: bom momento. Confidências.

sábado