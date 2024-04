(21 de abril a 20 de maio) - A semana: o mapa para seu signo neste período lhe reserva afirmação pessoal e novidades com as atividades rotineiras. Interesses: dias de boa administração de dinheiro e valores alheios. Acerto no que estiver relacionado com novas tarefas de trabalho. Vida íntima: mudança em suas relações.