(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: sábado que trará momentos benéficos com indicações de habilidade com as suas obrigações. Interesses: fim de semana mais equilibrado para suas finanças. Vida íntima: mostre-se receptivo e retribua atenção, pois a sua tranquilidade e realização nas relações íntimas dependem disso.

Tags:

sábado