(21 de abril a 20 de maio) - A semana: dias que o compensarão pelas atitudes de pessoas próximas trazendo prestígio e melhor conceito. Interesses: com as finanças equilibradas, você terá dedicação para o seu trabalho em semana de bons elementos na administração das suas finanças. Vida íntima: preocupação com íntimos.

