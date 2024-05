(21 de abril a 20 de maio) - A semana: com bom quadro este período aconselha não se deixar dominar pela pressa em atos importantes. Por isso, altere o que pode vir a prejudicá-lo e aja com calma. Interesses: planeje com cuidado seus compromissos e decida de pronto as demandas de trabalho. Vida íntima: fortes emoções.

