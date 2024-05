(21 de abril a 20 de maio) - A semana: neste período, com boa regência em seu signo, molda-se quadro mais favorável por acertadas mudanças na condução da rotina. Interesses: indicadores de ganhos materiais com tarefas e obrigações do trabalho. Sorte ampliada. Vida Íntima: procure ser mais afável e controle o seu humor.

