(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: com quadro de tensa posição na sua lida pessoal o seu dia mostra muita sensibilidade o que poderá lhe trazer uma forte inquietação. Interesses: há uma aura de positividade na sua lida com dinheiro e boa condução dos desafios de trabalho. Vida íntima: realização no trato afetivo.