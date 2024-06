(21 de abril a 20 de maio) - A semana: com bons indicadores no período agora é aconselhável usar a moderação com a qual superará divergência ou desencontro. Interesses: dias que mostram atitudes corretas para os seus compromissos e dinheiro. Trabalho com boas opções. Vida íntima: aja com maior carinho com os íntimos.

Tags:

Domingo | Junho 2024