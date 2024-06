(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: seus pensamentos e ações hoje estarão voltados para problemas no trato com pessoas próximas. Solução de pendências. Interesses: motive-se com otimismo para a sua lida com dinheiro. Boa posição para os relacionamentos da rotina de seu trabalho. Vida íntima: novidade interessante.

