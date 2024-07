(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: este sábado marcará de forma benéfica suas relações fazendo-as mais participativas e descontraídas. Benefícios inesperados. Interesses: quadro de equilíbrio com as suas finanças. Há vantagens em dia de receptividade e apoio nos assuntos materiais. Vida íntima: evite as polêmicas.

