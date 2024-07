(21 de abril a 20 de maio) - A semana: preocupado com as outras pessoas você deve dispensar atenção às suas demandas, antes negligenciadas. Interesses: a semana aponta aura de vantagem e ganhos com o trabalho. Mas, tenha cuidado nos gastos. Vida íntima: irritabilidade e intolerância podem mudar suas relações íntimas.

