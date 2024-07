(21 de abril a 20 de maio) - A semana: período no qual você acertará decisões e conquistará prestígio em dias que o compensarão. Interesses: finanças estáveis com bons elementos pela regência positiva para as obrigações de trabalho e novos negócios envolvendo o público. Vida íntima: inquietação por novas preocupações.

Tags:

Domingo